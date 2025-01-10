Borsa günün ilk yarısını yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 10.021,06 puana çıktı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,88 ile spor oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretim endeksi, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 1,5 artış gösterdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.