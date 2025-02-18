Borsa günün ilk yarısını yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.848,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.