Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,19'luk düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.106,05 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile ticaret oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.