Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,22 değer kazanarak kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 10.127,21 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 40,4 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,13 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketi...

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den 47,50'ye düşürülmüştü.