Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı (5 Temmuz 2024 - BIST 100 endeksi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kaybederek 10.851,78 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,78 puan azalırken toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu. BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlamasına karşın geçen haftaki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kazandı ve 10.851,78 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Hangi sektörler kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,71 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 48'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.