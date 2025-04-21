Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,90 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına çevrildi.