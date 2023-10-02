Borsa haftaya yüzde 0,58 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,22 puan artışla ve yüzde 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok artış yüzde 2,39 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 8.334,94 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.