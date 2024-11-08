Borsa haftayı 9 binin üstünde kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,69 puan artarken toplam işlem hacmi 100,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,20, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık seyir izleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.