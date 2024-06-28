Borsa haftayı düşüşle kapattı (28 Haziran 2024 BIST 100 endeksi)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile gıda içecek, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.