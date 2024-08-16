Borsa haftayı düşüşle tamamladı (BIST 100 endeksi - 16 Ağustos 2024)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,53 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti