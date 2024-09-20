Borsa haftayı ekside kapattı (BIST 100 endeksi 20 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,36 puan azalırken toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,48 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından bugün risk iştahı azaldı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.