Borsa, haftayı ekside tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybederek 1.524,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,66 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,95 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, koronavirüs salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin küresel ölçekte pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Haftaya yoğun veri gündemi takip edilecek

Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, endeksin banka hisseleri öncülüğünde gerilediğine dikkati çeken analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Çin'de büyüme, Euro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.