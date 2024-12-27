Borsa haftayı primlenerek kapattı! 10 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.