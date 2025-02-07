Borsa haftayı primlenerek kapattı! (7 Şubat 2025 BIST 100 Endeksi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde oplam işlem hacmi 103 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.960 ve 9.970 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.