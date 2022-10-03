Borsa hisselerinde son durum

Yatırımcılar borsa hisselerinde son durumu merak ediyor. Yeni haftaya Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 artışla başladı ve 3.202,77 puana ulaştı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 1,05 artışla tamamlamıştı. Hafta genelinde ise endeks yüzde 3,1 değer kaybetmişti.

Haftanın ilk gününde bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksleri yüzde 0,60 artış kaydederken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26'yla ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le spor oldu.

Analistler ne söyledi?

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.100 puanın destek, 3.250 ve 3.340 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.