Borsa için risk iştahının daha da artacağı dönem

Barış ERKAYA

Borsa İstanbul’da gördüğümüz ufak yabancı alımlarının bile endekste art arda rekor kapanışlar getirdiği haftalardayız. 28 Ekim 2021’de Borsa İstanbul’da yabancı payının yüzde 41.07’de dip yaptığı günden bugüne toplam 9 işlem gününde yabancı yatırımcının piyasa payı yüzde 42.58’e çıkmış durumda. Bu oranın 21 Ocak 2020’de yüzde 65.58, 30 Temmuz 2020’de yüzde 54.97, 27 Kasım 2021’de ise yüzde 51.50 olduğunu hatırlatarak başlayalım. Yabancı payının BİST’te tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü yüzde 66.08 seviyesine hala yüzde 23.5 uzağız. Geçen hafta yabancıların dönüşünün piyasadaki rallinin gücünü belirleyeceğinden bahsetmiştik. Yüzde 1.51’lik yabancı payı artışının getirdiği bu ralliye aslında gerçek bir ralli demek hala mümkün değil. Bunun iki sebebi var.

Borsadaki ralli devede kulak

Dolar bazında borsanın dipten yükselişi hala yüzde 7.9 seviyesinde. Dolar bazlı zirveye ulaşabilmek için endeksin 3 katına çıkması gerekiyor.

Yabancı payı gerçek bir yabancı dönüşünü işaret edecek kadar güçlü değil. Peki ne zaman daha güçlü alımları görebiliriz. Aslında yabancı yatırımcıların geleneksel olarak portföylerindeki risk dağıtımlarını aktif olarak yaptığı ayların içerisindeyiz. Özellikle tüm dünyada bilançoların tamamlanması ve 2022 stratejilerinin çizilmesiyle yabancı yatırımcılar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye piyasalarında da genel olarak ağırlıklarını artırır. Fakat bu ağırlığı ne kadar artıracakları yerel para biriminin dolar karşısındaki öngörülebilirliğine ve piyasanın ucuzluğuna bağlıdır. Hepsinden daha önemlisi ise gelişmekte olan bir piyasaya girme konusunda risk iştahının ne olacağı belirleyicidir.

YABANCILAR YÜKSEK KUR, UCUZ BORSAYI ALIYOR

Pandemiyle geçen 2 yıla geri dönüp baktığımızda aslında global yatırımcılar yatırım stratejisini belirlemek açısından en rahat dönemlerini yaşadılar. Tüm dünyada varlık alımlarının devlet politikalarıyla garanti edildiği bir dönemde düşen faiz oranları sayesinde bono ve tahviller hem en düşük risk hem de en yüksek getiri sağlayan araçlardı. Tabii ki kripto paraları dışarıda bırakırsak. Fakat Fed’in faiz artırımı getirecek sıkılaştırma açıklamalarıyla artık risk yüksek ve global fonlar için aktif portföy yönetimi dönemine giriliyor. Daha yüksek getiri için daha çok risk alma dönemi. Yani Borsa İstanbul gibi daha riskli görülen piyasalara girmek için iştahın yüksek olduğu bir dönem başlıyor. Fakat burada çok belirleyici kriter en başta da belirttiğimiz gibi yatırımdan çıkma aşamasında yaşanabilecek riskler. Örneğin en temel risk olarak bu piyasadan çıkmak istediğinde acaba kendi para birimine dönmek ne kadar maliyetli olacak? Bu yüzden BİST-100’ün özellikle yabancı girişiyle ralli yaptığı dönemlerde dolar kurunun ciddi sıçramalar yaptığı dönemler olduğuna çokça şahit olmuşuzdur. Yatırım yapılan piyasaya olabilecek en yüksek kurdan girip oluşan sermaye akımıyla oluşan döviz bolluğunun yerel parayı daha istikrarlı hale getirdiği dönemler olur bu dönemler. Borsa İstanbul'un dolar bazında hala diplerde olması, dolar kurunun yabancının çıkış riskini azaltacak seviyelerde dolaşması, olası bir erken seçim beklentisi borsada yeni bir rallinin başlangıç noktası yapabilir. Bu senaryoyu son dönemde birçok yabancı yatırımcının söyleminde de bulmak mümkün.