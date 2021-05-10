Borsa ilk yarıda yüzde 1'in üzerinde primli

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 1.458,42 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,09 puan artışla 1.458,42 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Mali endeks yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.

İlk yarıda 86 hisse yükseldi

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Petkim, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D) oldu.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtirken, bakırın libresi, bugün yüzde 3,5 değer kazanarak 4,72 doları gördü.

Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın 1.837 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 108,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2350 liradan, euro 10,0230 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.837,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 68,5 dolardan işlem görüyor.