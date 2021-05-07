Borsa İstanbul 0.95 artışla günü tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,40 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için de 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.