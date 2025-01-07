Borsa İstanbul 10 bin puan sınırında (7 Ocak 2024 gün ortası)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 10.038,37 puana indi.Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.