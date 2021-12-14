Borsa İstanbul 2.150 puanı aştı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,13 ve holding endeksi yüzde 2,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü yüzde 2,68 kazançla 2.157,74 puandan tamamlayarak hem rekor seviyeye ulaştı hem de tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.