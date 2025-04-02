Borsa İstanbul bayram tatili sonrası düşüşle açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya negatif bir başlangıç yaparak yüzde 0,55 değer kaybıyla 9.606,37 puana geriledi. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,65 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,83 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan Ramazan Bayramı öncesinde, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamlamıştı. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle satış baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması beklenen yeni tarifeler, piyasalarda oynaklığa yol açarken, yatırımcılar temkinli bir duruş sergiliyor.

Analistler, gün içinde yurt içinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyeleri destek konumunda bulunurken, yukarı yönlü hareketlerde 9.750 ve 9.850 seviyeleri direnç olarak izleniyor.