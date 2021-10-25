Borsa İstanbul en yüksek kapanışı gerçekleştirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günü 1.492,93 puandan tamamlayarak 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.