Borsa İstanbul eylülde yükselecek mi? Uzmanlar: Yabancılar borsada alıma geçti

Borsa İstanbul'da yüksek faiz ve yabancı çıkışlarıyla yaz ayları yatırımcılara bekleneni vermedi. Piyasaların enflasyonun düşüşü ve faiz indirimlerinin konuşulmasının da etkisiyle sonbaharda neryee gideceği merak konusu.

CNBC-e'ye konuşan Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya, Türkiye'nin hikayesinin devam ettiğini, bir dönem hikayesiz kalındığını belirterek üç ay boyunca yabancı yatırımcının nette 2,5 milyar dolarlık çıkış yaptığını ifade etti.

"Görünen o ki borsadan yabancı çıkış sürdüğü müddetçe de BIST-100 endeksi ve büyük hisseler de zirvelerinden yüzde 15-20 geriye çekildiler ortalama" diyen Kaya, bu haftayı yorumladı: "Şimdi eylül başladı. İlk gün iyiydi. Özellikle ilk hafta dolu dolu görünüyor. Bu dolu süreçte gayet "güzel hamleler gelecek gibi duruyor. Enflasyon datası, perşembe günü OVP, cuma günü Fitch'in değerlendirmesi, ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi. Bu datalarla beraber eylül ayını iyi bitireceğiz gibi görünüyor. BIST-100 endeksi 5 hafta üst üste negatif kapandı. Uzun zamandır görmediğimiz bir seriydi. Geçen hafta artı kapatarak bu seriyi sonlandırdı. Bu hafta da tepkisi geliyor. İnşallah bir sonra da tekrar rekorları konuşuruz diye düşünüyorum."

'Yabancının girişinin başladığını gördük'

Borsada bir likiditasyon meselesinin her zaman olduğuna dikkat çeken Kaya, fiili dolaşımı düşük olan hisselerin daha çok değer kazandığını, son dönemde short pozisyon açanların ciddi büyüklüğe ulaştığının gözlemlendiğini vurguladı.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir vade sonunu aşağıda kapatma baskısı vardı onların. Yaklaşık çıplak olarak (karşı bacağını hesaba katmadığınızda) 2 milyar TL karları var. Bu karları realize etmek için piyasada bir baskı oluşturmuşlardı. Bu baskı kalkınca ilk tepki yükselişi normaldi. Hemen arkasından yabancının bu tepkiyi hisse alarak değerlendirdiğini izledik ilk gün. Yabancının da girişinin başladığını gördük. Bunlara baktığımızda bir beklenti de var. uzun zamandır görmediğimiz hikayeler birikti. Bu hikayelerin realize olmasından önceki pozisyonlanmanın başladığını izliyoruz. Son dönemde hem yabancı çıkıyor hem de yerli yatırımcının hisse fonlardan uzaklaşmasıyla kurumsal yatırımcılar satış baskısı oluşturuyordu. Şimdi bunlar bitti, yeni hikayelerle birlikte yeni girişler oluyor gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde devamını bekleyebiliriz."