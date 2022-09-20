Borsa İstanbul güne alımlarla başladı

Borsa İstanbul, dün devam eden düşüş sonrası yeni güne tepki alımlarıyla başladı.

BIST 100 endeksi açılışının yüzde 0,67 artışla 3.221,08 puandan yaptı. İlk işlemlerin ardından bankacılık endeksi ve BIST 100'de yüzde 2'nin üzerinde artış var.

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

İş Bankası ve Denizbank da Mir'de hizmet veremediklerini açıkladılar. Rusya ile ilişkiler ve olası yaptırımlar piyasanın takip ettiği gündem maddeleri arasında önemli bir yer tutmayı sürdürüyor.

Fed'in faiz kararı izleniyor

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.150 seviyelerinin destek, 3.440 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.