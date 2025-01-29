Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BIST 100 endeksi kaç puan? (29 Ocak 2025)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışa göre 18,46 puan ve yüzde 0,18 artıyla güne başladı. Endeks sabah seasında 10.140,22 puana çıktı. Sektörler arasında en çok yükselen madencilik olurken, en fazla kaybettiren menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayda geçti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne primlenerek başladı. Endeks açılışta yüzde 0,18 yükselişle 10.140,22 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.