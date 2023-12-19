Borsa İstanbul güne yüzde 0,08 düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.783,90 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7.790,42 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.