Borsa İstanbul güne yüzde 0,77 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 yükselişle 8.368,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,68 puan artışla ve yüzde 0,77 değer kazanarak 8.368,51 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok artış yüzde 3,45 ile taş, toprak oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,30 değer kazancıyla 8.304,83 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.