Borsa İstanbul güne yüzde 1,85 düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,38 puan azalışla ve yüzde 1,85 değer kaybederek 7.964,63 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 1,75 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 2,73 ile inşaat oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kazancıyla 8.115,01 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.