Borsa İstanbul günü 0.50 puan artışla kapattı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne 1,91 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 1.413,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.401,25, en yüksek 1.422,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 1.422,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

Sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,67 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 1.506,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 58'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.