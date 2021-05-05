Borsa İstanbul günü 3.75 puan artışla kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda seyir gösterdi.