Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalarla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde ise dolar kurunda artan oynaklığın pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.