Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile elektrik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.