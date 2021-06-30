Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

Analistler, COVID-19'un Delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair olumlu haberlerin risk iştahını desteklemesine karşın piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 seviyesinin destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.