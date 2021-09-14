Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1455 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.