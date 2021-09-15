Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,46 puan azaldı, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,26 ile madencilik oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunuyor.