Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren yüzde 2,30 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının Çinli Evergrande şirketinden kaynaklanan etkilere odaklandığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.380 puanın destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.