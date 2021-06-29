Borsa İstanbul günü hafif düşüşle tamamladı

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 1.483,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sıprim yaptı, 49'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.