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Borsa İstanbul günü kayıpla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.411,75 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Yüzde 2,81 ile turizm sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran, en çok düşen ise yüzde 1,53 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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