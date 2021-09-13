Borsa İstanbul günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,76 ile turizm oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.