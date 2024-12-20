Borsa İstanbul günü yükselişle açtı (20 Aralık BIST 100)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26'lık artışla 9.790,96 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 25,84 puanlık yükseliş kaydetti.

Sektör performansları

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 0,87'lik değer artışıyla güne en güçlü başlangıcı yaparken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü yüzde 0,35 kayıpla en fazla düşüş yaşayan sektör oldu.

Dünkü kapanış verileri

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalar ve beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılında faiz indirimleri konusunda daha temkinli olacağına dair beklentiler, satış baskısını artırdı. Makroekonomik verilerden gelen karmaşık sinyaller ise piyasalar üzerinde belirsizlik yarattı.

Analistler, yurt içinde tüketici güven endeksi ve piyasa katılımcıları anketi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Teknik seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puan seviyeleri destek olarak izlenirken, 9.900 ve 10.000 puan seviyelerinin direnç olarak takip edileceği ifade edildi.