Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde gün boyunca pozitif bir seyir izledi.