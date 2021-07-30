Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,27 puan artarak 1.392,91 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 8,38 puan ve yüzde 0,60 kayıpla 1.383,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.380,02, en yüksek 1.392,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.392,91 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,87 puan ve yüzde 0,06 artarak 1.500,81 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 51'i geriledi.