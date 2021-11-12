Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, güne 6,37 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.631,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.631,43 en yüksek 1.642,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,15 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 1.780,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 23'ü geriledi.

Petkim, Garanti Bankası, Tük Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.