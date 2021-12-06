Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, haftaya 10,79 puan ve yüzde 0,56 kazanımla 1.921,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.898,62, en yüksek 1.928,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 1.927,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,54 puan ve yüzde 1,25 yükselişle 1.927,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi.