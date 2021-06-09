Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.