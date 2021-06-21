Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tondaki ifadelerinden kaynaklanan piyasalardaki satış baskısının yeni haftada da devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.350 seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.