Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul, haftayı sınırlı yükselişle tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,02 ile madencilik oldu.

Günün önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı, ancak işsizlik oranı yükseldi. ABD'de haziranda tarım dışı istihdam 850 bin artış gösterdi. Beklenti 720 bin artış olması yönündeydi. Haziran ayında ABD'de işsizlik oranı ise beklentilerin aksine artış gösterdi. Mayıs ayında yüzde 5,8 olan ve Haziran'da yüzde 5,6'ya gerilemesi beklenen işsizlik oranı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL, bugün 8,70 seviyesinin altında yatay seyir izledi.