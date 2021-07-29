Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası alımların güçlendiği görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık 6 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.393,37 seviyesini görürken sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Dolar/TL ise gün içinde 8,4423'e kadar gerileyerek 14 Hazirandan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.