Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile metal eşya makina oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında COVID-19 vaka sayısındaki artış ve karışık sinyaller veren makroekonomik verilerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirildi.