Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile metal, ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.413 seviyesinin direnç, 1.350 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.